Campagne pour l'abrogation du CESEDA

La campagne de la FASTI pour l’abrogation du CESEDA (Code des personnes étrangères) s’inscrit dans la lignée de nos réflexions et mobilisations pour la liberté de circulation et d’installation et l’égalité des droits qui guident nos actions depuis plus de 50 ans. Elle est issue d’un long processus de co-construction au sein même de notre Mouvement.

Une campagne co-construite en lien avec nos actions de terrain

Elle est née de constats et d’envies partagé·e·s par de nombreuses et nombreux militant·e·s de notre Mouvement :

- le sentiment d’être toujours sur la défensive vis-à-vis des réformes successives qui viennent restreindre toujours plus les droits des personnes étrangères ;

- le besoin de sortir le « nez du guidon » et de « prendre de la hauteur » avec une vision et une réflexion qui se situent sur le long terme ;

- en complément de nos mobilisations concrètes, l’envie de reprendre l’offensive sur le terrain des idées, de s’autoriser à penser nos utopies et de participer ainsi à la transformation de l’imaginaire collectif.

Depuis 2018, des réflexions autour de l’abrogation du CESEDA sont menées par diverses personnes engagées dans les dynamiques du Mouvement des ASTI. Un groupe de travail dédié à cette campagne s’est constitué et de nombreux autres échanges lors de rencontres internes (réunions de commissions, rencontres organisées dans les ASTI). Cette campagne est l’aboutissement de tous ces échanges et réflexions.

Contenu en bref

Cette campagne s’attache donc à décrypter le CESEDA, son histoire, son évolution, sa lignée avec les autres codes d’exception (Code Noir, Code de l’Indigénat), ses effets concrets sur les personnes et la manière dont il alimente le racisme. Elle met donc en lumière les aspects discriminatoires, racistes, colonialistes, capitalistes et sexistes de l’Etat français qui se concrétise de fait dans ce Code.

Reprendre l’offensive des idées en vue de transformer l’imaginaire collectif

À travers la demande de son abrogation, il s’agit d’impulser une vision totalement différente de la société dans laquelle les droits et les lois seraient les mêmes pour toutes et tous, indépendamment de la nationalité et du statut administratif. De façon prospective et concrète, cette campagne permet de penser une société dans laquelle il y aurait un droit au séjour automatique, une citoyenneté de résidence et une législation commune à tou-te-s. Par ricochet, cette prospection invite à réfléchir à des modèles politiques et économiques alternatifs à ceux qui nous gouvernent aujourd’hui (modèle de l’Etat-nation, capitalisme). En effet, imaginer une société sans code régissant la vie des personnes étrangères en France nous semble être un moyen de rendre tangible et réaliste cette revendication en s’autorisant à remodeler nos cadres communs de pensée et ainsi de participer à la transformation de l’imaginaire collectif vers plus d’égalité réelle.

Des outils pour mobiliser

Cette campagne se décline de différentes façons. Au sein de notre Mouvement, plusieurs événements locaux sont régulièrement organisés (avec du matériel de campagne et des outils pour animer des temps d’échanges autour de cette campagne). Plus largement, cette campagne se concrétise par le partage de notre argumentaire et l’organisation d’événements publics.

Vous pouvez télécharger :

- l’argumentaire de campagne

Plusieurs questionnements constituent le fil conducteur de cet argumentaire :

Mais au fait, c’est quoi le CESEDA ? A-t-il toujours existé ? Quels sont ses impacts concrets sur les personnes étrangères ? En quoi est-il discriminatoire et renforce-t-il le racisme et le sexisme ? Peut-on dire qu’il s’inscrit dans une logique coloniale ? Et s’il était abrogé, comment imaginerait-on une société post-CESEDA ? En quoi cette abrogation est-elle un premier pas vers la liberté de circulation et d’installation et l’égalité des droits ?

- les visuels de campagne